حقيقة تحديد موعد مؤتمر نتيجة الثانوية العامة 2023

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم حقيقة تحديد موعد مؤتمر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023، مؤكدة أن كل ما ينشر عن الموعد اجتهادات وليس بشكل رسمي.

وقالت المصادر: "سيتم تحديد الموعد وإعلانه رسميًا عقب عودة وزير التعليم د.رضا حجازي من تنزانيا.

وكشف الوزير عن نسبة النجاح في امتحان الثانوية العامة لمادة الكيمياء التي بلغت 88.9%، لافتًا إلى أن نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية تبلغ 2.4% من إجمالي عدد الطلاب الذين أدوا امتحان الكيمياء.

جاء ذلك خلال زيارة د.رضا حجازي اليوم لمركز التصحيح الرئيسي الإلكتروني لامتحانات الثانوية العامة.

كما كشف الوزير عن نسبة النجاح في امتحان مادة التاريخ والتي بلغت 90.2%، مشيرًا إلى أن نسبة عدد الطلاب الحاصلين على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية بلغت 0.1% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة التاريخ.

كما بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة الجغرافيا 91.6% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 1.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الجغرافيا.

أوضح حجازي أن نسبة النجاح في امتحان مادة الفيزياء بلغت 91% وحصل على درجة 95% فأكثر من الدرجة الكلية نسبة 2.9% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحان مادة الفيزياء.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن نسب النجاح هذا العام جيدة مقارنة بنسب نجاح للعام الماضي.