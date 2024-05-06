الإثنين 06 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الدين لله

مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 6 مايو 2024 فى محافظات مصر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يبحث المسلمون بشكل يومي مع صباح اليوم لمعرفة مواعيد الصلاة اليوم الاثنين 6 مايو  2024 في محافظات مصر عبر جوجل، وذلك لأداء الصلوات الخمس في مواعيدها الصحيحة.

 

مواعيد الصلاة اليوم الاثنين 6 مايو  2024 في محافظات مصر

وتنشر "الدستور" مواقيت الصلاة اليوم الاثنين الموافق 6 مايو 2024، في القاهرة وبعض من المدن والمحافظات المصرية.

 

وجاءت مواعيد الصلاة اليوم الاثنين الاثنين 6 مايو  2024 في محافظات مصر على النحو التالي:-

مواعيد الصلاة في محافظة القاهرة

صلاة الفجر 4:32 صباحًا 
صلاة الظهر 12:52 مساءً
صلاة العصر 4:29 مساءً
صلاة المغرب 7:35 مساءً
صلاة العشاء 9:01 مساءً

مواعيد الصلاة في الاسكندرية

صلاة الفجر 4:34 صباحًا 
صلاة الظهر 12:57 مساءً
صلاة العصر 4:36 مساءً
صلاة المغرب 7:43 مساءً
صلاة العشاء 9:09 مساءً

مواعيد الصلاة في محافظة أسوان

صلاة الفجر 5:18 صباحًا
صلاة الظهر 1:21 مساءً
صلاة العصر 4:47 مساءً
صلاة المغرب 7:55 مساءً
صلاة العشاء 9:15 مساءً

مواقيت الصلاة في أسيوط

صلاة الفجر 4:42 صباحًا
صلاة الظهر 12:53 مساءً
صلاة العصر 4:25 مساءً
صلاة المغرب 7:33 مساءً
صلاة العشاء 8:55 مساءً

‎مواعيد الصلاة اليوم الأحد 5 مايو 2024 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة اليوم السبت 4-5-2024 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة في شرم الشيخ

صلاة الفجر  4:26 صباحًا
صلاة الظهر 12:40 مساءً 
صلاة العصر 4:13  مساءً
صلاة المغرب 7:20 مساءً
صلاة العشاء 8:43 مساءً

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أذكار الصباح اليوم الأحد 5 مايو 2024

مواعيد الصلاة فى الإسماعيلية

صلاة الفجر 4:26 صباحًا
صلاة الظهر 12:47  مساءً
صلاة العصر 4:25  مساءً
صلاة المغرب 7:32  مساءً
صلاة العشاء 8:57 مساءً

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