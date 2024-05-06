مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 6 مايو 2024 فى محافظات مصر

يبحث المسلمون بشكل يومي مع صباح اليوم لمعرفة مواعيد الصلاة اليوم الاثنين 6 مايو 2024 في محافظات مصر عبر جوجل، وذلك لأداء الصلوات الخمس في مواعيدها الصحيحة.

مواعيد الصلاة اليوم الاثنين 6 مايو 2024 في محافظات مصر

وتنشر "الدستور" مواقيت الصلاة اليوم الاثنين الموافق 6 مايو 2024، في القاهرة وبعض من المدن والمحافظات المصرية.

وجاءت مواعيد الصلاة اليوم الاثنين الاثنين 6 مايو 2024 في محافظات مصر على النحو التالي:-

مواعيد الصلاة في محافظة القاهرة

صلاة الفجر 4:32 صباحًا

صلاة الظهر 12:52 مساءً

صلاة العصر 4:29 مساءً

صلاة المغرب 7:35 مساءً

صلاة العشاء 9:01 مساءً

مواعيد الصلاة في الاسكندرية

صلاة الفجر 4:34 صباحًا

صلاة الظهر 12:57 مساءً

صلاة العصر 4:36 مساءً

صلاة المغرب 7:43 مساءً

صلاة العشاء 9:09 مساءً

مواعيد الصلاة في محافظة أسوان

صلاة الفجر 5:18 صباحًا

صلاة الظهر 1:21 مساءً

صلاة العصر 4:47 مساءً

صلاة المغرب 7:55 مساءً

صلاة العشاء 9:15 مساءً

مواقيت الصلاة في أسيوط

صلاة الفجر 4:42 صباحًا

صلاة الظهر 12:53 مساءً

صلاة العصر 4:25 مساءً

صلاة المغرب 7:33 مساءً

صلاة العشاء 8:55 مساءً

مواعيد الصلاة في شرم الشيخ

صلاة الفجر 4:26 صباحًا

صلاة الظهر 12:40 مساءً

صلاة العصر 4:13 مساءً

صلاة المغرب 7:20 مساءً

صلاة العشاء 8:43 مساءً

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مواعيد الصلاة فى الإسماعيلية

صلاة الفجر 4:26 صباحًا

صلاة الظهر 12:47 مساءً

صلاة العصر 4:25 مساءً

صلاة المغرب 7:32 مساءً

صلاة العشاء 8:57 مساءً