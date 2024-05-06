مواعيد الصلاة اليوم الإثنين 6 مايو 2024 فى محافظات مصر
يبحث المسلمون بشكل يومي مع صباح اليوم لمعرفة مواعيد الصلاة اليوم الاثنين 6 مايو 2024 في محافظات مصر عبر جوجل، وذلك لأداء الصلوات الخمس في مواعيدها الصحيحة.
مواعيد الصلاة اليوم الاثنين 6 مايو 2024 في محافظات مصر
وتنشر "الدستور" مواقيت الصلاة اليوم الاثنين الموافق 6 مايو 2024، في القاهرة وبعض من المدن والمحافظات المصرية.
وجاءت مواعيد الصلاة اليوم الاثنين الاثنين 6 مايو 2024 في محافظات مصر على النحو التالي:-
مواعيد الصلاة في محافظة القاهرة
صلاة الفجر 4:32 صباحًا
صلاة الظهر 12:52 مساءً
صلاة العصر 4:29 مساءً
صلاة المغرب 7:35 مساءً
صلاة العشاء 9:01 مساءً
مواعيد الصلاة في الاسكندرية
صلاة الفجر 4:34 صباحًا
صلاة الظهر 12:57 مساءً
صلاة العصر 4:36 مساءً
صلاة المغرب 7:43 مساءً
صلاة العشاء 9:09 مساءً
مواعيد الصلاة في محافظة أسوان
صلاة الفجر 5:18 صباحًا
صلاة الظهر 1:21 مساءً
صلاة العصر 4:47 مساءً
صلاة المغرب 7:55 مساءً
صلاة العشاء 9:15 مساءً
مواقيت الصلاة في أسيوط
صلاة الفجر 4:42 صباحًا
صلاة الظهر 12:53 مساءً
صلاة العصر 4:25 مساءً
صلاة المغرب 7:33 مساءً
صلاة العشاء 8:55 مساءً
مواعيد الصلاة في شرم الشيخ
صلاة الفجر 4:26 صباحًا
صلاة الظهر 12:40 مساءً
صلاة العصر 4:13 مساءً
صلاة المغرب 7:20 مساءً
صلاة العشاء 8:43 مساءً
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مواعيد الصلاة فى الإسماعيلية
صلاة الفجر 4:26 صباحًا
صلاة الظهر 12:47 مساءً
صلاة العصر 4:25 مساءً
صلاة المغرب 7:32 مساءً
صلاة العشاء 8:57 مساءً