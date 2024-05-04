السبت 04 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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مواعيد الصلاة اليوم السبت 4-5-2024 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة اليوم
مواعيد الصلاة اليوم

مواعيد الصلاة اليوم السبت 4-5-2024 في محافظات مصر من أكثر تساؤلات المواطنين عبر المنصات الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي منذ تطبيق التوقيت الصيفي وتغيير مواقيت الصلوات الخمس في كافة محافظات الجمهورية، وذلك بحكم تغيير توقيت الشروق والغروب وحركة الشمس والقمر.

مواعيد الصلاة اليوم السبت 4-5-2024 في محافظات مصر

تقدم السطور التالية مواعيد الصلاة اليوم السبت 4-5-2024 في محافظات مصر، وفقا لبيان الهيئة العامة للمساحة المصرية اليومي والذي توضح موعد الصلاة في محافظات الجمهورية من خلال موقعها الجغرافي والتي جاءت كما يلي:-


موعد الصلاة في القاهرة

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:35 فجرا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 12:52 ظهرا.
صلاة العصر في تمام الساعة 4:29 عصرا.
صلاة المغرب في تمام الساعة 7:34 مساء.
صلاة العشاء في تمام الساعة 8:59 مساء.

 

موعد الصلاة في الاسكندرية

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:36 فجرا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 12:57 ظهرا.
صلاة العصر في تمام الساعة 4:36 عصرا.
صلاة المغرب في تمام الساعة 7:41 مساء.
صلاة العشاء في تمام الساعة 9:08 مساء.


موعد الصلاة في الجيزة


صلاة الفجر في تمام الساعة 4:35 فجرا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 12:52 ظهرا.
صلاة العصر في تمام الساعة 4:29 عصرا.
صلاة المغرب في تمام الساعة 7:34 مساء.
صلاة العشاء في تمام الساعة 8:59 مساء.

موعد الصلاة في الوادي الجديد

صلاة الفجر في تمام الساعة 5:05 فجرا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 1:08 ظهرا.
صلاة العصر في تمام الساعة 4:35 عصرا.
صلاة المغرب في تمام الساعة 7:42 مساء.
صلاة العشاء في تمام الساعة 9:01 مساء.

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فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة

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اعرف مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 3-5-2024 فى محافظات مصر

موعد الصلاة في أسوان

صلاة الفجر في تمام الساعة 4:44 فجرا.
صلاة الظهر في تمام الساعة 12:45 ظهرا.
صلاة العصر في تمام الساعة 4:11 عصرا.
صلاة المغرب في تمام الساعة 7:18مساء.

صلاة العشاء في تمام الساعة 8:37 مساء.

 

اقرأ المزيد 

صيغ أدعية الفجر المكتوبة 

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اعرف مواعيد الصلاة اليوم الجمعة 3-5-2024 فى محافظات مصر

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