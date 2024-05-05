الأحد 05 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

‎مواعيد الصلاة اليوم الأحد 5 مايو 2024 فى محافظات مصر

الصلاة
الصلاة

يحرص المسلمون على أداء الفروض الخمس في وقتها بالبحث عن مواعيد الصلاة على مدار اليوم، خاصة مع اختلاف مواقيت الصلاة من محافظة لأخرى في عدة دقائق للاختلافات الجغرافية لكل محافظة.

في هذا التقرير يمكنك معرفة  مواعيد الصلاة للفروض الخمس اليوم الأحد 5 مايو 2024 وفق المحافظة التي تعيش فيها.

مواعيد الصلاة في محافظة القاهرة

موعد أذان الفجر: 4:32 ص.
موعد أذان الظهر: 12:52 م.
موعد أذان العصر: 4:29 م.
موعدأذان المغرب: 7:35 م.
موعد أذان العشاء: 9:01 م.

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

موعد أذان الفجر: 4:34 ص.
موعد أذان الظهر: 12:57م.
موعد أذان العصر: 4:36 م.
موعد أذان المغرب: 7:42 م.
موعد أذان العشاء: 9:09 م.

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة بور سعيد

موعد أذان الفجر: 4:24 ص.
موعد أذان الظهر: 12:47م.
موعد أذان العصر: 4:26 م.
موعد أذان المغرب: 7:33 م.
موعد أذان العشاء: 9:00 م.

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الجيزة

موعد أذان الفجر: 4:32 ص.
موعد أذان الظهر: 12:52م.
موعد أذان العصر: 4:29 م.
موعد أذان المغرب: 7:35 م.
موعد أذان العشاء: 9:01 م.

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الفيوم

موعد أذان الفجر:  4:36 ص.
موعد أذان الظهر: 12:53 م.
موعد أذان العصر: 4:29 م.
موعد أذان المغرب: 7:36 م.
موعد أذان العشاء: 9:00 م.

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مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الزقازيق

موعد أذان الفجر: 4:30  ص.
موعد أذان الظهر: 12:51 م.
موعد أذان العصر: 4:28 م.
موعد أذان المغرب: 7:35 م.
موعد أذان العشاء: 9:01 م.

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة سوهاج

موعد أذان الفجر: 4:40 ص.
موعد أذان الظهر: 12:50 م. 
موعد أذان العصر: 4:20 م.
موعد أذان المغرب: 7:28 م.
موعد أذان العشاء: 8:50 م.

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة أسوان

موعد أذان الفجر: 4:42 ص.
موعد أذان الظهر:  12:45 م.
موعد أذان العصر: 4:11 م.
موعد أذان المغرب: 7:19 م.
موعد أذان العشاء: 8:39 م.

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة العريش

موعد أذان الفجر: 4:19 ص.
موعد أذان الظهر: 12:41 م.
موعد أذان العصر: 4:20 م.
موعد أذان المغرب: 7:27 م.
موعد أذان العشاء: 8:54 م.

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