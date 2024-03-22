على جمعة يكشف عن حالة يجوز فيها للمصلى مخالفة الإمام فى الصلاة

كشف فضيلة الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، خلال رده على أسئلة الأطفال في برنامج "نور الدين" عن حالة يمكن فيها للمصلي، أن يخالف الإمام في الصلاة التي يؤديها.

قال فضيلته خلال الحلقة الثانية عشرة من برنامج "نور الدين" المذاع على القناة الأولى، في معرض رده على سؤال طفل إن كان يجوز أداء صلاة الظهر بعد العصر أم أنه لا يجوز، ولو دخل شخص المسجد وكان الإمام يؤم المصلين لصلاة العصر، وهذا الشخص فاتته صلاة الظهر، عليه أن ينوي صلاة الظهر، وراء الإمام الذي يصلي العصر، وبعد صلاة الظهر يصلي العصر.

يذكر أن فكرة برنامج "نور الدين" مختلفة عن البرامج الدينية التي اعتاد الجمهور مشاهدتها في الآونة الأخيرة، حيث يفتح الدكتور علي جمعة، حوارًا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التي تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها.

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