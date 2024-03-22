طفلة تسأل لماذا نرتدى الحجاب أثناء الصلاة؟.. والدكتور على جمعة يرد

سألت طفلة الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، عن سبب ارتداء الفتيات للحجاب أثناء الصلاة.

بدون الحجاب لن تقبل الصلاة

وجاء رد الدكتور علي جمعة، خلال الحلقة الثانية عشرة من برنامج "نور الدين" المذاع على القناة الأولى، أنه بدون الحجاب لن تقبل الصلاة، لأنه من شروط الصلاة، أن يرتدي الإنسان ثيابًا نظيفة، وأن يستر عورته.

وأضاف: "هل ينفع نصلي بدون وضوء؟ هل ينفع نصلي في غير قبلة؟ أو نصلي قبل دخول توقيت الصلاة، لا، لا تصح الصلاة بدون شروطها، وذلك لأننا نعبد الله كما أراد وليس كما نريد".

فكرة برنامج "نور الدين"

يذكر أن فكرة برنامج "نور الدين" مختلفة عن البرامج الدينية التي اعتاد الجمهور مشاهدتها في الآونة الأخيرة، حيث يفتح الدكتور علي جمعة حوارًا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التي تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها.