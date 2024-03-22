على جمعة: الصلاة مقبولة حتى وإن كنت "سارحًا"

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية السابق، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن السرحان أثناء الصلاة لا يبطلها، وتسقط الفريضة عن الإنسان إن صلى وهو "سرحان".

أضاف جمعة، خلال الحلقة الثانية عشرة من برنامج "نور الدين" المذاع على القناة الأولى، أن صلاة "السرحان" مقبولة لإسقاط الفريضة، وتنال الثواب على قدر ما لم تسرح.

علي جمعة: لو صلينا سرحانين 100% بنفكر في ملكوت الله تسقط الفريضة

واستطرد موضحًا: "لو صلينا سرحانين 100% بنفكر في ملكوت الله، تسقط الفريضة، ولو أدركت ما أقوله في جزء منها، يكون الثواب على قدر ما عقل أحدنا من صلاته، لأن الإنسان يحاول يستحضر عظمة مولاه".

يذكر أن فكرة برنامج “نور الدين” مختلفة عن البرامج الدينية التي اعتاد الجمهور مشاهدتها في الآونة الأخيرة، حيث يفتح الدكتور علي جمعة، حوارًا مع الأطفال والكبار حول تساؤلاتهم حول الدين والله عز وجل، إضافة إلى المشكلات الحياتية التي تواجه عباد الله وكيفية التغلب عليها.