الثلاثاء 19 مارس 2024
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سالم أبو عاصي لـ"أبواب القرآن": نحتاج خطبا تحدد معنى الإسلام

محمد سالم أبو عاصي
محمد سالم أبو عاصي

قال الدكتور محمد سالم أبو عاصي، أستاذ التفسير وعميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إننا بحاجة لغربلة الفكر في المجتمع، لترسيخ الفكر الصحيح للدين في عقول الناس، وهذا يحتاج لوقت طويل.

الدعاة يرددون خطبا مكررة لسد الفراغ

وأضاف خلال حديثه ببرنامج "أبواب القرآن" تقديم الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناتي "الحياة" و"إكسترا نيوز": "ما يحدث في الواقع عكس ما نحتاجه، نجد كلام الدعاة روتيني ومعظمه موضوعات قديمة، ووعظي يدغدغ المشاعر، الخطب مكررة تقال لسد الفراغ، وليس هناك جرأة".

وتابع: “القرآن غذاء العقل والوجدان وعندما يخاطبك إما يخاطب عقلك أو مشاعرك، وهذا ما يجذب الإنسان للقرآن”.

وأردف: "القرآن يخاطبك في العقل يقول لك "أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟" فيقر لك قاعدتين أو قانون فلسفي أنه لا يوجد مسبب بدون سبب، وأن السبب لا يوجد نفسه.

وأردف: "القرآن يحيلك للعقل وأوقات يحذف محذوفات كثيرة اعتمادا على عقلك ويتركك أنت تفكر لأن القرآن عايز يحرك فيك العقل".

وأشار إلى أن  بعض العلماء أحصى كلمة أولي الألباب في القرآن، فوجدها 16 مرة، وفي  الشعر الجاهلي لا تجد مادة "ف ك ر" ولا مرة، بينما  وردت في القرآن 18 مرة ونظائرها 34 مرة.

واستطرد: "العقاد في كتاب "التفكير فريضة إسلامية" ذكر أكتر من 300 آية في مسألة التفكير في العقل ووظيفة العقل، لذا قال إن التفكير فريضة إسلامية".

وأوضح أن التيار المتشدد والجماعات كلهم ليسوا تيار استنباطي ولا تيار استدلالي ولا تأملي، وإنما ناقل، ونحن في حاجة إلى خطب تحدد ما هو الإسلام، وتحدد الأهداف العامة للإسلام والمقاصد العامة للقرآن. 

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