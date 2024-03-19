أبوعاصى يكشف لـ"أبواب القرآن" عن مفاجأة فجرها له مؤلف "الإسلام هو الحل"

قال الدكتور محمد سالم أبوعاصي، أستاذ التفسير، عميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، مؤلف كتاب الإسلام هو الحل، سألته كيف سيحل المشاكل الاقتصادية.

وأضاف أبوعاصي خلال حديثه ببرنامج "أبواب القرآن" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناتي "الحياة" و"إكسترا نيوز": "قلت له لا تقل شعارات، ولكن قل لي هيحل ايه، كيف يحل الفقر، القضايا الاجتماعية الأسرية كيف تحل؟ قدم لي الحلول، فقال "ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب".

وتابع: سنحتاج نحدد مفهوم التقوى ومن المتقي، الآيات القرآنية صادقة والكلام كله صادق، أي واحد يتقي الله يجعل له مخرجا سواء كان مسلما أو غير مسلم، ولا قاصرة على المسلم؟

وأردف: "يعني أنا ببيع وبشتري واتقيت الله في بيعي وشرائي ولا أخرج الزكاة هل أنا هنا يطبق علي وصف إني بقيت من المتقين؟ وبعدين في آية أخرى إنما يتقبل الله من المتقين، يبقي المفهوم لازم يحدد".

واستطرد: "لما نقول الإسلام هو الحل يبقى معانا التطبيق العملي الذي نقوله للناس، قانون الأحوال الشخصية معظمه أو كله من الشريعة، لماذا كثر الطلاق في المجتمع؟ إذن واجب المصلحين والدعاة أنهم يحولوا المفاهيم لواقع في المجتمع".

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