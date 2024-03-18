الإثنين 18 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

سالم أبو عاصي: كتب التفسير تمتلئ بالأحاديث الموضوعة وتحتاج للرقابة

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز وسالم أبو عاصي

قال الدكتور محمد سالم أبوعاصي، أستاذ التفسير، عميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر، إن كتب التفسير تحتاج إلى رقابة شديدة، لأن ليس كل ما جاء به يمكنك أن يخرج للعامة.

وأضاف خلال برنامج "أبواب القرآن" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، على قناتي "الحياة" و"إكسترا نيوز"، أن ابن كثير مثلا، يقول إن المرأة لا تخرج من بيتها في بعض الروايات إلا وهي كشف عين واحدة، وفي الطبري يقول "واهجروهن في المضاجع تعني قيدهن بما أردن أن يمتنعن عنه، وهذا رأي ضعيف جدًا، ليس هو المراد من الآية".

 

لابد من وزن الفقه القديم من خلال دراسة المعقولات والعلوم العقلية

وأردف: "لابد أن نزن الفقه القديم من خلال دراسة المعقولات والعلوم العقلية، ودراسة الأصول والمعرفة العامة والمنطق للفلسفة".

ولفت إلى أن أحسن مفسر من الصحابة ابن عباس، ترجمان القرآن الي دعا له النبي فقهه في الدين وعلمه التأويل، قال عنه الشافعي لم يصح عنه من روايات في التفسير إلا 100 رواية، ومن بعده  كل رواية في التابعين فيها مقال ونقد وجرح، ولذلك الإمام أحمد بعدهم قال ثلاثة لا أصل لها "التفسير والملاحم والسير".

وختم: "ابن تيمية قال أكثر الأحاديث الموضوعة في كتب التفسير، إذا كتب التفسير بالحديث تحتاج رقابة 

سالم أبو عاصي أبواب القرآن القرآن تفسير القرآن الباز محمد الباز كتب التفاسير كتب التفسير

مواد متعلقة

القاهرة الإخبارية: بوتين يفكر فى إنشاء منطقة عازلة فى الأراضى الأوكرانية

القاهرة الإخبارية تكشف تأثير أموال التبرعات على الحملات الانتخابية الأمريكية

مراسلة القاهرة الإخبارية: لن تحدث عملية عسكرية فى رفح خلال شهر رمضان

القاهرة الإخبارية: إطلاق نار وقصف مدفعى للاحتلال غرب خان يونس

كالفين دارك يكشف كيف تؤثر حرب غزة على الناخبين الأمريكيين

اليونيسف: عدد الأطفال الذين لقوا حتفهم فى غزة مفجع

لماذا يريد الكونجرس الانقضاض على بايدن وتحجيم صلاحياته بشأن الحرب؟

القاهرة الإخبارية: خطف قارب صيد يمنى فى خليج عدن

الأكثر قراءة

عاجل.. بيراميدز يعقد جلسة سرية مع رمضان صبحى لإقناعه بتمديد عقده

رمضان صبحى يصدم الزمالك بطلب تعجيزى يهدد انتقاله إلى الفريق

بالحى الشعبى.. تفاصيل حريق لوكيشن مسلسل ياسر جلال "جودر" (صور)

الدور الأخير كلمة السر.. التحقيقات تكشف ملابسات حريق مول التجمع الخامس

الأهلى يتصدر والزمالك رابعا.. جدول الترتيب الحقيقى لـ"دورى نايل"

سر اختفاء كيت ميدلتون.. ماذا يحدث فى القصر الملكى البريطانى؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد أبوالمحاسن

عهد «الصّباح».. الوجه الآخر للحشاشين (1)

حسين دعسة

بيان القوات المسلحة الأردنية يؤكد أن إنذارا رصد تحركات جوية غير معروفة المصدر

محمود خليل

الفانوس الكوز ومفتاح البُمب

ماجد حبته

عهد مصرى أوروبى جديد

محمد المعتصم

يجعل كلامنا

وائل لطفي

أهمية أن نروى تاريخنا

عبد الرحيم طايع

السنة المظلمة!

مدحت بشاى

فنوننا البديعة .. وقطوف فضاء الإبداع الرمضاني ( 2)

صور

هبه .. "ربنا ما يقطعلنا عادة".. أكتر من 5 آلاف مواطن في الإفطار السنوي بالأزهر

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

محطة تل أبيب

المزيد

مقترح جديد.. تفاصيل العرض الإسرائيلى لـ حماس فى مفاوضات الدوحة

تقارير إسرائيلية: مفاوضات الهدنة تتجه للتعامل مع "السنوار" بشكل مباشر

الاحتلال يعلن اعتقال 80 شخصًا خلال مداهمته مجمع مستشفى الشفاء