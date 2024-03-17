الإثنين 18 مارس 2024
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القاهرة الإخبارية: بوتين يفكر فى إنشاء منطقة عازلة فى الأراضى الأوكرانية

بوتين
بوتين

قال حسين مشيك مراسل القاهرة الإخبارية، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن أن بلاده تفكر في إنشاء منطقة عازلة في الأراضي الأوكرانية لحماية المدن الروسية الحدودية من الهجمات الأوكرانية.

وأضاف مشيك، خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، أن الخبراء يرون أن روسيا يمكن أن تتقدم نحو مدينتي خاركيف وأوديسا بعد الانتخابات الروسية، لتحقيق هذا الهدف.

نسبة مشاركة تاريخية في الانتخابات الرئاسية الروسية

ولفت إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الروسية تجاوزت 70%، و80%، وهي نسبة كبيرة جدًا لا تحدث في أي دولة في العالم، كما أن بوتين حصل على 88% من أصل 70% من الأصوات التي تم فرزها على عموم الأراضي الروسية.

وأوضح أن هذه النسبة تبين تأييد الشعب الروسي لقرارات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

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