الإثنين 18 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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القاهرة الإخبارية تكشف تأثير أموال التبرعات على الحملات الانتخابية الأمريكية

الحملات الانتخابية
الحملات الانتخابية الأمريكية

قال ياسر نور الدين، مراسل القاهرة الإخبارية من نيويورك، إن الحملات الانتخابية في أمريكا تعتمد على التبرعات، مشيرًا إلى أن قرار الناخبين في ولاية ويسكونسن حظر الأموال الخاصة للمساعدة في تمويل الانتخابات، أدى لانسحاب عدد من المرشحين.

 

ولفت خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، إلى أن حملة الرئيس الأمريكي جو بايدن جمعت 10 ملايين دولار، ويتفاخرون بأن 97% من المتبرعين كانوا يتبرعون بأقل من 200 دولار، لأنهم يريدون القول إن التبرعات ليست من رجال الأعمال، وإنما من فئة الشعب، للقول إن هناك شعبية جارفة لبايدن.

 

وأردف: "التبرعات مهمة للغاية في هذه المرحلة للتأكيد على شعبية المرشحين".

 

وأشار إلى أن الإحصائيات جميعها تصب في صالح دونالد ترامب، حيث أصبح الفرق بين الأصوات لبايدن وترامب 1% فقط، ففي آخر الاستطلاعات حصل ترامب على  38% من الأصوات، بينما حصل بايدن على 39%، أى أن إحصائيات الرأي قالت إن شعبية بايدن انخفضت.

 

القاهرة الإخبارية الحملات الانتخابية التبرعات بايدن ترامب

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