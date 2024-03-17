الأحد 17 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

اليونيسف: عدد الأطفال الذين لقوا حتفهم في غزة مفجع

غزة
غزة

قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف، إن عدد الأطفال الذين لقوا حتفهم في غزة مفجع، مشيرة إلى أن الأطفال يموتون في غزة بسبب سوء التغذية، جاء ذلك في نبأ عاجل لقناة القاهرة الإخبارية.

كانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت عن ارتفاع حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 31645 شهيدًا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، وبلغت حصيلة الإصابات 73676 مصابًا منذ بدء العدوان، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

اليونيسف الأطفال غزة سوء التغذية القاهرة الإخبارية

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