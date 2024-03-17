الأحد 17 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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ارتفاع ضحايا القصف الإسرائيلى لمنزل بحى بشارة وسط قطاع غزة لـ12 شهيدًا

شهداء
شهداء

أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي الذي استهدف منزلا في حي بشارة بمدينة دير البلح، وسط قطاع غزة، إلى 12 شهيدًا، وذلك وفقا لوسائل إعلام فلسطينية.

واستشهد عدد من الفلسطينيين أغلبهم من الأطفال والنساء، فجر اليوم الأحد، بعد قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلا لعائلة ثابت في دير البلح وسط قطاع غزة.

واحد من كل 3 أطفال تحت سن العامين فى شمال غزة يعانى من سوء تغذية حاد

وفي وقت سابق، قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، إن واحدا من كل ثلاثة أطفال تحت سن العامين في شمال غزة يعاني الآن من سوء تغذية حاد، وإن المجاعة تلوح في الأفق، مضيفة أن سوء التغذية لدى الأطفال ينتشر بسرعة ويصل إلى مستويات غير مسبوقة في غزة.

 

عائلة ثابت في دير البلح قطاع غزة ضحايا القصف الإسرائيلي فلسطين دير البلح

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