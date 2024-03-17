حزب الله يعلن 6 ضربات مباشرة ضد الاحتلال عند الحدود اللبنانية الفلسطينية

أعلن حزب الله اللبناني عن تنفيذ عدد من العمليات أمس، ضد مواقع وانتشار جيش الاحتلال الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية.

يأتي ذلك دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزّة وإسنادًا للمقاومة الفلسطينية، وفقًا لفضائية الغد الإخبارية، اليوم الأحد.

- القطاع الشرقي:

1- الساعة 11:15 استهداف موقع ‏البغدادي بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة مباشرة.

2- الساعة 13:04 استهداف ‏ثكنة هونين- راميم بصاروخي بركان وإصابتها إصابة ‏مباشرة.

3- الساعة 15:40 استهداف موقع ‏السمّاقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة ‏مباشرة.

4- الساعة 15:42 استهداف موقع ‏الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وإصابته إصابة ‏مباشرة.

- القطاع الغربي:

1- الساعة 15:30 استهداف موقع ‏المالكية بقذائف الهاون وإصابته إصابة مباشرة.

2- الساعة 19:40 استهداف تجمّع ‏لجنود العدو الإسرائيلي على تلة الكرنتينا بالأسلحة الصاروخية.