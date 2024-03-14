وزير خارجية إسبانيا: مصر شريك مهم في منطقة الشرق الأوسط وندعم جهودها في تعزيز السلام بالمنطقة

قال خوسيه مانويل ألباريس وزير خارجية إسبانيا، إن مصر شريك مهم في منطقة الشرق الأوسط، وندعم الجهود المصرية في تعزيز السلام بالمنطقة.

وتابع ، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مع سامح شكري وزير الخارجية، أن مصر تلعب دورًا مهمًا وبارزًا إزاء الأزمة في قطاع غزة، كما لعبت دورا رئيسيا في مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة.

وأشار إلى أن هنا توافق بين مصر وإسبانيا على إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، ولدينا اتصال وثيق مع مصر بشأن الأوضاع في قطاع غزة، مؤكدًا بأنه يجب وضع إطار يسمح للشعب الفلسطيني العيش في سلام

