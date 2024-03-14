الخميس 14 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

القاهرة الإخبارية: أزمة النزوح من الجنوب اللبنانى تتفاقم يوميًا

النزوح من الجنوب
النزوح من الجنوب اللبناني

علق أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت، على أزمة النزوح من الجنوب اللبنانى وعلاقتها بالاستهدافات الإسرائيلية.

وقال، إن أزمة النزوح تتفاقم يوميًا مع اتساع دائرة الاستهدافات الإسرائيلية مع بلدات أكثر وأكبر في الجنوب اللبناني، لافتًا إلى أنه مع الأشهر الأولى من التوترات في الجنوب اللبناني تركز النزوح على البلدات الحدودية في مدن رئيسية في صور والنبطية.

وأشار إلى أنه مع توسع دائرة الاستهداف كانت هناك موجة ثانية من النزوح لأماكن أكثر أمنًا وصولًا إلى العاصمة بيروت ومناطق في الشمال اللبناني وذلك وفقًا لتقديرات وزارة الصحة اللبنانية.

وأكد، أن وزارة الصحة اللبنانية أكدت أن عدد النازحين بلغ أكثر من 90 ألف نازح ويتلقون دعمًا من الدولة والمؤسسات المدنية، بالإضافة إلى نزوح عدد آخر لهم ممتلكات في مناطق أكثر أمنًا خارج الجنوب اللبناني.

الاستهدافات الاسرائيلية إسرائيل النزوح من الجنوب اللبنانى

مواد متعلقة

"القاهرة الإخبارية": نتنياهو يتهم جالانت بتعريض استقرار الحكومة للخطر بسبب قانون التجنيد

لابيد: جانتس وأيزنكوت فقدا التأثير بالحكومة ووجودهما يُبقى نتنياهو بالسلطة

إعلام عبرى: رئيس الأركان يستدعى قائد الفرقة 98 لمناقشة تصريحاته التى انتقد فيها السياسيين

إعلام لبنانى: الطيران الحربى الإسرائيلى نفذ غارتين بالصواريخ على الأطراف الشرقية لبلدة كونين

المرصد الأورومتوسطى يعلن توثيق مقتل مرضى فشل كلوى فى غزة لعدم تلقى العلاج

بـ7 مجازر جديدة.. ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلى فى غزة لـ31341 شهيدًا

خلال 24 ساعة.. الاحتلال ينصب بوابتين حديديتين بشارع حوارة الرئيسى جنوب نابلس

"القاهرة الإخبارية": مصر والأردن يقدمان المساعدات لقطاع غزة يوميًا

الأكثر قراءة

الرئيس السيسى يصدّق على تعديل فى قانون "جوازات السفر"

الصور الأولى لحريق برج "رنين" فى حلوان

بعد تصديق الرئيس.. تفاصيل تعديلات قانون "جوازات السفر"

القبض على مالك شركة بـ300 كيلو تبغ فى الجمالية

الأهلى يصعّد ضد محمود البنا: نريد تفريغ حديث غرفة VAR

ضبط فتاة تروج للأعمال المنافية للآداب بأكتوبر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

السنة المُظلمة!

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع

جمال-أسعد

التجويع وميناء غزة

وائل لطفي

المتطرفون يخافون الفن

ماجد حبته

مليار كيلو سكر

محمد المعتصم

سر الهجوم المدفوع مقدمًا على «الحشاشين»

محمد العسيري

الحشاشين و«المعلم».. الكتاب يبان من عنوانه

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع «1»

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل تعترف بقصف منشأة تابعة للأمم المتحدة جنوب غزة

لليوم الـ160.. جيش الاحتلال يواصل حرب الإبادة الجماعية فى غزة

الأردن: لا يمكن السماح لنتنياهو بمواصلة زعزعة أمن المنطقة