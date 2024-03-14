القاهرة الإخبارية: أزمة النزوح من الجنوب اللبنانى تتفاقم يوميًا

علق أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت، على أزمة النزوح من الجنوب اللبنانى وعلاقتها بالاستهدافات الإسرائيلية.

وقال، إن أزمة النزوح تتفاقم يوميًا مع اتساع دائرة الاستهدافات الإسرائيلية مع بلدات أكثر وأكبر في الجنوب اللبناني، لافتًا إلى أنه مع الأشهر الأولى من التوترات في الجنوب اللبناني تركز النزوح على البلدات الحدودية في مدن رئيسية في صور والنبطية.

وأشار إلى أنه مع توسع دائرة الاستهداف كانت هناك موجة ثانية من النزوح لأماكن أكثر أمنًا وصولًا إلى العاصمة بيروت ومناطق في الشمال اللبناني وذلك وفقًا لتقديرات وزارة الصحة اللبنانية.

وأكد، أن وزارة الصحة اللبنانية أكدت أن عدد النازحين بلغ أكثر من 90 ألف نازح ويتلقون دعمًا من الدولة والمؤسسات المدنية، بالإضافة إلى نزوح عدد آخر لهم ممتلكات في مناطق أكثر أمنًا خارج الجنوب اللبناني.