تحقيق لليونيفيل: دبابة إسرائيلية قتلت مصورًا بوكالة رويترز جنوب لبنان

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بأن دبابة إسرائيلية قتلت مصورًا بوكالة رويترز، جنوب لبنان في 13 أكتوبر الماضي في انتهاك للقانون الدولي؛ وذلك وفق تحقيق لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).

في سياق آخر، أعلن حزب الله اللبناني عن أنه ‏استهدف تجمعًا لجنود الاحتلال ‏شرق ‌‏موقع حانيتا بالقذائف المدفعية وحقق إصابات مباشرة‌؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

كان جيش الاحتلال، أعلن عن أنه قصف مجمعًا عسكريًا لحزب الله اللبناني بمنطقة القنطرة وآخر بمنطقة ياطر في جنوب لبنان؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".