عدنان أبوحسنة: الأطفال الأكثر تعرضًا للقصف الإسرائيلي في غزة

قال عدنان أبوحسنة المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، إن الأطفال هم الأكثر استهدافا وتعرضا لمصائب القصف الإسرائيلي لقطاع غزة.

وأضاف "أبو حسنة"، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "منتصف النهار"، المُذاع عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن ثمّة نقطة تحول خطيرة قد تحدث في قطاع غزة، إذ يجرى استهداف المدنيين مباشرة والناس الذين لا علاقة لهم بالفصائل السياسية، هم أناس عاديون يُقتلون الآن.

وأوضح أنه يُقتل يوميا 63 امرأة، منهم 37 أما، وهذا هو المعدل منذ بداية العمليات العسكرية حتى الآن، فقد الفلسطينيون كل شيء، بيوتهم ومستقبلهم وأولادهم وحياتهم وأقرباءهم، متسائلًأ: “إلى متى سيستمر ذلك؟”.

وأشار إلى أن هذا سيؤدي في النهاية إلى خلق جيل عنيف لا يؤمن على الإطلاق بأي قيم التي درسناها لهم مثل الديموقراطية وحقوق الإنسان، الآن، أصبح الكل يسألنا عن سبب تدريس هذه الأمور.