الأربعاء 13 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الاحتلال يقصف مجمعًا عسكريًا لحزب الله جنوب لبنان

قصف
قصف

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، أنه قصف مجمعًا عسكريًا لحزب الله اللبناني بمنطقة القنطرة وآخر بمنطقة ياطر في جنوب لبنان؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة " القاهرة الإخبارية".

وقبل قليل، أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، بوقوع قصف مدفعي إسرائيلي استهدف بلدة الضهيرة الواقعة جنوب لبنان؛ وذلك نقلًا عن وسائل إعلام لبنانية.

وفي وقت سابق، دعت وزارة الخارجية اللبنانية المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف تصعيدها المتكرر على الحدود الجنوبية، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، اليوم الأربعاء.

وطالبت بإدانة أعضاء مجلس الأمن الاعتداءات الإسرائيلية ضد لبنان، فيما طالبت بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 بالكامل من أجل الوصول إلى استقرار دائم وطمأنينة على حدود لبنان الجنوبية.

القاهرة الإخبارية جنوب لبنان الاحتلال حزب الله

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