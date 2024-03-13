الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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عاهل الأردن: نجدد رفضنا أى محاولات لتهجير الفلسطينيين من غزة والضفة الغربية

عاهل الأردن الملك
عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني

جدد عاهل الأردن الملك عبدالله الثاني، رفضه أي محاولات لتهجير الفلسطينيين بالضفة الغربية وقطاع غزة والفصل بينهما باعتبارهما امتدادًا للدولة الفلسطينية، وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وشدد العاهل الأردني، خلال لقائه وزير خارجية إسبانيا، على ضرورة وقف الحرب على غزة وحماية المدنيين الأبرياء وضمان إيصال المساعدات الإنسانية.

وثمَّن ملك الأردن، موقف إسبانيا الداعم لوقف إطلاق النار في غزة وحماية المدنيين واستمرار دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين "أونروا"، مؤكدًا ضرورة مواصلة دعم وكالة "أونروا"؛ لتمكينها من أداء دورها الحيوي بقطاع غزة وفق تكليفها الأممي.

وأوضح الملك عبدالله الثاني، أن ما يشهده قطاع غزة من أوضاع إنسانية مأساوية يتطلب تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل للحد من تفاقمها، داعيًا إلى ضرورة إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة.

القاهرة الإخبارية قطاع غزة الضفة الغربية العاهل الاردني تهجير الفلسطينيين أونروا

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