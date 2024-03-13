"القاهرة الإخبارية": قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف بلدة الضهيرة جنوب لبنان

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأٍ عاجل لها، بوقوع قصف مدفعي إسرائيلي استهدف بلدة الضهيرة الواقعة جنوب لبنان؛ وذلك نقلًا عن وسائل إعلام لبنانية.

وفي وقت سابق، دعت وزارة الخارجية اللبنانية، المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف تصعيدها المتكرر على الحدود الجنوبية، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، اليوم الأربعاء.

وطالبت بإدانة أعضاء مجلس الأمن الاعتداءات الإسرائيلية ضد لبنان، فيما طالبت بتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 بالكامل من أجل الوصول إلى استقرار دائم وطمأنينة على حدود لبنان الجنوبية.