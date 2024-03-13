الأربعاء 13 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الصحة الفلسطينية: فقدنا 27 طفلًا نتيجة سوء التغذية والآلاف منهم يعانون مضاعفات خطيرة

اطفال فلسطين
اطفال فلسطين

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أنها فقدت 27 طفلًا نتيجة سوء التغذية مطالبة المؤسسات الأممية بتوفير حليب للأطفال في شمال غزة؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وأوضحت الصحة الفلسطينية أن آلاف الأطفال يعانون مضاعفات خطيرة نتيجة عدم توافر أنواع الحليب الخاص بهم في شمال قطاع غزة.
 

وفي وقت سابق قالت إيناس حمدان، القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الأحد، إننا نواصل تقديم خدماتنا واستجابتنا الإنسانية خلال شهري مارس وأبريل رغم تعليق تمويل الوكالة.


وأكدت أنه لا أدلة حتى الآن بشأن مشاركة موظفي الوكالة في أحداث 7 أكتوبر، مضيفة أنه بحسب التقارير وتصريحات الأمم المتحدة حتى اللحظة لدينا 90% من السكان يعانون بمستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي، وأكثر من 15 طفلًا لقوا حتفهم بسبب المجاعة والجفاف وسوء التغذية الحاد، بالإضافة إلى أن ربع السكان  يواجهون خطرًا حقيقيًا بسبب المجاعة ولا تزال كارثية على مستوى الأمن الغذائي.

القاهرة الإخبارية الصحة الفلسطينية غزة مضاعفات

مواد متعلقة

عدنان منصور: إسرائيل توسع من رقعة عدوانها على لبنان

باحث: بايدن يهاجم نتنياهو من منطلق الدفاع عن إسرائيل

الخارجية السودانية تهنئ الأمة بتحرير مقر الإذاعة والتليفزيون فى أم درمان

القاهرة الإخبارية: غارات إسرائيلية جديدة على شرق لبنان الأعنف منذ بداية التوترات

باحث: الغرب يحاول دائما اتهام روسيا بالهجمات السيبرانية

روسيا والصين فى مواجهة الناتو.. "السيبرانية" سلاح جديد فى الحرب الباردة بينهم.. محلل سياسى يوضح

القاهرة الإخبارية: استشهاد طفل برصاص قناصة الاحتلال فى القدس المحتلة

حياة كريمة.. رضا الإنسان بحاله أحسن نعمة فى الدنيا (فيديو)

الأكثر قراءة

عاجل| نيويورك تايمز: الخلاف يحتد بين بايدن ونتنياهو حول حرب غزة

تفاصيل جلسة الخطيب وكولر قبل سفره إلى سويسرا

هل يأثم طرفا "علاقة" بنية الزواج وتزوجا؟.. رد صادم من على جمعة

"البنك" يسحب 200 ألف جنيه من رصيد كل لاعب في الأهلي

الخلافات تضرب مجلس الحرب الإسرائيلى.. وجانتس يوجه رسالة إلى نتنياهو

الزمالك يعرض على جوميز حلًا جديدًا بعد الخسارة من الجونة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

شكرا أنتوني بلينكن.. رمضان غزة رمضان النوايا!

سارة سعودي

مسلسلات المتحدة.. وبهجة الفخرانى فى رمضان

وائل لطفي

مئة وجه للتشابه بين «الحشاشين» و«الإخوان»!

حسين دعسة

الملكة رانيا العبدالله في مواجهة مع CNN: إسرائيل قطعت استمرارية حياة الإنسان في حربها على غزة

ماجد حبته

أسعار BBC.. والحرة!

محمد المعتصم

حلاوة البدايات

محمد قدري

«الحشاشين».. نعم نقدر نعملها

إبراهيم داود

منزلة محمد الشارخ الرفيعة

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

الأردن: لا يمكن السماح لنتنياهو بمواصلة زعزعة أمن المنطقة

للمرة الأولى.. الاحتلال الإسرائيلي يقصف مدينة صور اللبنانية

لبنان يتقدم بشكوى أمام مجلس الأمن ضد إسرائيل