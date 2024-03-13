الصحة الفلسطينية: فقدنا 27 طفلًا نتيجة سوء التغذية والآلاف منهم يعانون مضاعفات خطيرة

أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أنها فقدت 27 طفلًا نتيجة سوء التغذية مطالبة المؤسسات الأممية بتوفير حليب للأطفال في شمال غزة؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وأوضحت الصحة الفلسطينية أن آلاف الأطفال يعانون مضاعفات خطيرة نتيجة عدم توافر أنواع الحليب الخاص بهم في شمال قطاع غزة.



وفي وقت سابق قالت إيناس حمدان، القائم بأعمال مدير مكتب الإعلام في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الأحد، إننا نواصل تقديم خدماتنا واستجابتنا الإنسانية خلال شهري مارس وأبريل رغم تعليق تمويل الوكالة.



وأكدت أنه لا أدلة حتى الآن بشأن مشاركة موظفي الوكالة في أحداث 7 أكتوبر، مضيفة أنه بحسب التقارير وتصريحات الأمم المتحدة حتى اللحظة لدينا 90% من السكان يعانون بمستويات عالية من انعدام الأمن الغذائي، وأكثر من 15 طفلًا لقوا حتفهم بسبب المجاعة والجفاف وسوء التغذية الحاد، بالإضافة إلى أن ربع السكان يواجهون خطرًا حقيقيًا بسبب المجاعة ولا تزال كارثية على مستوى الأمن الغذائي.