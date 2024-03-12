روسيا والصين فى مواجهة الناتو.. "السيبرانية" سلاح جديد فى الحرب الباردة بينهم.. محلل سياسى يوضح

قال المحلل السياسي كمال طربيه، إنه بين فترة وأخرى نسمع بأن هناك هجمات معينة تتعرض لها ليس فقط فرنسا وإنما مجموعة من الدول الأوروبية والعديد من دول العالم لهجمات سيبرانية، مشيرًا إلى أن هذه المرة ليست الأولى التي تتعرض فيها فرنسا لهذه الهجمات.

وأضاف المحلل السياسي، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة له ببرنامج “ملف اليوم”، المُذاع عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أننا نعيش الآن في فترة الحرب الباردة بين حلف شمال الأطلسي (الناتو) من جهة، وبين روسيا والصين وحلفائهما من جهة أخرى، منوهًا بأن كل الأسلحة هي مشروعة في خضم هذه الحرب، ولكن الحرب السيبرانية هي عامل جديد طرأ على المواجهات والساحة.

وأوضح أنه لا يمكن أن نتحدث عن شرعنة الحرب والهجوم والهجوم المضاد ليس مشروعًا من الناحية الإنسانية، لكنها في الواقع تعتبر وسائل للدفاع والهجوم، للدفاع عن النفس والهجوم على الخصم وبالتالي المهم إنها عامل جديد لم يعرفه العالم قبل نهاية العقد الأول من نهاية هذا القرن.