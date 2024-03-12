القاهرة الإخبارية: 10 شهداء فى قصف إسرائيلى استهدف منزلا فى دير البلح

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها، بارتقاء 10 شهداء في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في دير البلح وسط قطاع غزة؛ وذلك نقلًا عن وسائل إعلام فلسطينية.



وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الصحة الفلسطينية، ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 31 ألفا و184 شهيدا، وإصابة 72 ألفا و889 مصابا منذ 7 أكتوبر، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة "القاهرة الإخبارية".

خلال انتظار المساعدات.. استشهاد 400 فلسطينى وإصابة 1300 آخرين

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، عن استشهاد 400 فلسطيني وإصابة 1300 آخرين؛ جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلي منتظري المساعدات جنوب غزة.