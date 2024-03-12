السفير الإيطالى بالقاهرة: نشعر بالقلق إزاء تداعيات الأزمة فى غرة على المنطقة

قال ميكيلى كوارونى، السفير الإيطالى فى القاهرة، إن الهدف النهائي للحل السياسي هو الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مشددا على أنه الحل الوحيد لتحقيق الاستقرار في المنطقة وإيجاد حل عاجل من أجل معالجة المخاوف الأمنية والاستقرار لكل من الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني.

وأضاف "كوارونى"، خلال لقاء مع قناة "القاهرة الإخبارية": "لقد كنا ندعم هذا الأمر منذ البداية ونرى أنه هو الحل الوحيد لإطلاق حل طويل الأمد لقضايا الأمن والاستقرار لكل من إسرائيل وفلسطين، وأعتقد أننا بحاجة إلى دعم هذا الأمر وهذا المسار علينا".

تداعيات الأزمة في غزة

وتابع السفير الإيطالى فى القاهرة: "نشعر بالقلق إزاء تداعيات الأزمة في غزة على المنطقة والاستقرار بشكل عام، ونحن قلقون للغاية مما يحدث في البحر الأحمر بسبب هجمات الحوثيين، ونرى الاهتمام الكبير الذي يخلقه هذا أيضا لمصر فيما يتعلق بالملاحة عبر قناة السويس وإيطاليا في المقدمة هنا في المهمة البحرية المسماة أسبيدوس وفي الواقع قيادة العملية في أيدى الإيطاليين".

