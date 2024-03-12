الثلاثاء 12 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الاستخبارات الأمريكية: خسائر أوكرانيا ستزكى طموحات الصين

أوكرانيا
أوكرانيا

أكد مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، أن خسائر أوكرانيا ستذكي طموحات الصين وتقوض ثقة حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وفي سياق آخر، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن واشنطن ستواصل العمل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار لـ6 أسابيع كجزء من صفقة إطلاق الرهائن في غزة؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي، أن الوضع الإنساني في قطاع غزة مفجع.

القاهرة الإخبارية الاستخبارات المركزية الأمريكية أوكرانيا الصين الولايات المتحدة

مواد متعلقة

بلينكن: سنواصل العمل للتوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار لـ6 أسابيع

القاهرة الإخبارية: بريطانيا ترسل سفينة حربية جديدة فى البحر الأحمر

باحث: الجيش السودانى يُكبد الميليشيا هزيمة نكراء بالسودان

بايدن: الرد الإسرائيلى فى غزة مبالغ فيه

بن غفير يحمّل وزير الدفاع الإسرائيلى مسئولية الجيش ويعلن شن الحرب على لبنان

محمود الأفندي: روسيا حوّلت اقتصادها من الغرب إلى جهة الشرق

البيت الأبيض: المزاعم الروسية بمحاولة تدخل أمريكا فى انتخاباتها غير صحيحة

واشنطن تفرض عقوبات مكافحة الإرهاب على 4 أفراد لهم صلة بإيران

الأكثر قراءة

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

إمساكية أول أيام شهر رمضان 2024.. مواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة

اتحاد الكرة يكشف لـ«الدستور» العقوبة المتوقعة على شيكابالا بعد واقعة نهائي الكأس

صدام نارى بين الزمالك ومودرن فيوتشر بكأس الكونفيدرالية الإفريقية

الداخلية: ضبط تاجر وبحوزته عملات تُقدر بـ90 مليون جنيه في دمياط

تصل غزة بعد 3 أيام ولن يتسلمها الفلسطينيون.. مفاجآت حول سفينة المساعدات القبرصية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وليد صلاح

الحشاشين.. حصان المتحدة الأسود على مائدة الدراما الرمضانية

أحمد أبوالمحاسن

الحشاشين.. دراما تاريخية أعادتها "المتحدة" بضخامة إنتاجية

جلال حمام

لا تصدقوا ظاهر العلاقة.. بين واشنطن وتل أبيب

لواء. محسن الفحام

"كلنا واحد"

محمد المعتصم

صناعة البهجة.. «المتحدة» نموذجًا

وائل لطفي

انطباعات درامية مبكرة

محمود خليل

«سيدات» اليوم الأول من رمضان

ماجد حبته

يحرقون ويتاجرون بالمحرقة!

صور

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

صلاة التراويح من مسجد الأزهر

أول صور لصلاة التراويح من مسجد الحسين

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة إنقاذ الطفولة تدعو لوقف فورى لإطلاق النار فى غزة

منظمة إنقاذ الطفولة: أطفال غزة عانوا من "أذى نفسى غير مسبوق"

أزمة تجنيد الحريديم في جيش الاحتلال يهدد بثورة محتملة في إسرائيل