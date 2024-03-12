الاستخبارات الأمريكية: خسائر أوكرانيا ستزكى طموحات الصين

أكد مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، أن خسائر أوكرانيا ستذكي طموحات الصين وتقوض ثقة حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وفي سياق آخر، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، أن واشنطن ستواصل العمل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار لـ6 أسابيع كجزء من صفقة إطلاق الرهائن في غزة؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأوضح وزير الخارجية الأمريكي، أن الوضع الإنساني في قطاع غزة مفجع.