الثلاثاء 12 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

واشنطن تفرض عقوبات مكافحة الإرهاب على 4 أفراد لهم صلة بإيران

وزارة الخزانة الأمريكية
وزارة الخزانة الأمريكية

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن واشنطن فرضت عقوبات مكافحة الإرهاب على أربعة أفراد على صلة بإيران؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخباية”.

وفي سياق آخر، أعلن الجيش الأمريكي أن الرصيف البحري الذي سيتم بناؤه في غزة، سيشارك في عملية البناء 500 جندي أمريكي؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وأكد الجيش الأمريكي، أن الرصيف الذي سيبنيه سيكون على بعد ميلين من شاطئ غزة، ولن يكون لدى الولايات المتحدة الأمريكية أي جندي لها على الأرض.

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القاهرة الإخباية الخزانة الامريكية إيران مكافحة الإرهاب عقوبات

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