الاحتلال: إصابة 3 عسكريين فى معارك غزة خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إصابة ثلاثة عسكريين في معارك قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وقبل قليل أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتفاع حصيلة قتلاه من الجنود منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 590 جنديًا.

كانت فصائل المقاومة الفلسطينية، أعلنت قبل قليل، استهدافها قوتين إسرائيليتين بمدينة حمد شمال مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، وتم رصد طائرات الاحتلال تجلي القتلى والجرحى، إضافة إلى تفجيرها عبوة شديدة الانفجار في 6 جنود إسرائيليين بمدينة حمد شمال غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة.