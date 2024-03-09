أستاذ علاقات دولية: المظاهرات الإسرائيلية لها شرعية فى مطالبها.. لكن توقيتها صعب

علّق الدكتور رامي عاشور، أستاذ العلاقات الدولية، على اندلاع احتجاجات بإسرائيل تطالب باستقالة حكومة نتنياهو، بعد فشل الوصول لاتفاق مع الفصائل الفلسطينية بشأن تبادل الأسرى والمحتجزين.

وقال عاشور، اليوم السبت، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، إن التظاهرات في الداخل الإسرائيلي لها شرعية في مطالبها، لكن توقيتها يصعب في تحقيق المطالب الفئوية بمعنى أدق.

وأوضح أن توقيت التظاهرات نفسها يستحيل يتم فيها تنفيذ المطالبات بتغيير الحكومة الإسرائيلية، لأن هذه الحكومة في حالة حرب، وبالتالي لا يتم إجراء انتخابات وتتم إقالة نتنياهو ويأتي من يدير الحكومة بدلًا منه.

وأكد أن هذه التظاهرات لها دلالات عدة من أخطرها أن المجتمع الإسرائيلي سأم من مرور أكثر من 3 شهور دون أن تحقق الحكومة الإسرائيلية أيًّا من أهدافها حتى الآن، بل العكس يوجد محتجزون إسرئيليون لدى حماس، ومن ثم عدم تحقيق الأهداف ووجود محتجزين في حد ذاته طبقًا للمجتمع الإسرائيلي يعتبر فشلًا للحكومة الإسرائيلية.

وتابع: "ليس هذا معناه انتهاء للحكومة اليمينية المتطرفة، بل هناك أحزاب يمينية أكثر تطرفًا وتشددًا من حكومة نتنياهو، حيث تقوم هذه الأحزاب بتجهيز هذا بالفعل، وهي على استعداد بالتضحية بنتنياهو ككبش فداء ليظل حكم اليمين المتطرف مستمرًا ومتواجدًا في إسرائيل".