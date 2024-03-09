متظاهرون فى تل أبيب يطالبون بعقد صفقة تبادل وإقالة حكومة نتنياهو

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، بأن المتظاهرين في تل أبيب يطالبون بعقد صفقة لتبادل المحتجزين في غزة، وإقالة حكومة بنيامين نتنياهو.

أكد عدد من وسائل الإعلام الأمريكية، تضاؤل الآمال بإمكانية عقد هدنة مؤقتة في غزة قبل حلول شهر رمضان، وفقًا لما ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل لها.

وفي خبر سابق، أشارت وسائل الإعلام الإسرائيلية، إلى أن رئيس الموساد أعلن عن استمرار الاتصال والتعاون مع الوسطاء لتقليص الفجوات للتوصل لصفقة تبادل المحتجزين.