ربحى دولة: الأونروا تسجل انتصارًا جديدًا على الادعاءات الإسرائيلية (فيديو)

قال ربحي دولة، عضو الحملة الوطنية لمقاطعة الاحتلال، إن عودة عمل أعضاء منظمة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" المتهمين بالمشاركة في الهجمات الفلسطينية، انتصارًا على كل الادعاءات ويثبت زيفها.

وأضاف دولة، اليوم السبت، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن وكالة "أونروا" تم تأسيسها لدعم وحماية اللاجئين الفلسطينيين، ولكن الادعاءات الإسرائيلية بعمل الإرهابيين فيها أو مشاركة العاملين فيها في الهجمات الفلسطينية كلها ادعاءات كاذبة ولا صحة لها، والمنظمة تُحارب منذ عشرات السنين.

إسرائيل تُغرق القضية الفلسطينية

وأوضح، أن إسرائيل تحاول أن تحذف قضية اللاجئين وتذيبها بتنفيذ سياساتها بحق الشعب الفلسطيني، لافتًا إلى أن الادعاءات الإسرائيلية بمشاركة أعضاء منظمة الأونروا بالهجمات الفلسطينية من ضمن أساليب محاربة الاحتلال للشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن هجمات الاحتلال على الشعب الفلسطيني لم تتوقف.

تخريب البنية التحتية

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بتخريب البنية التحتية من خلال مصادرة الأراضي وبناء المستوطنات، وهذا ما يعد حذفًا للقضية الفلسطينية، ومحالة لوأد مشروع حل الدولتين من خلال إغراق الأراضي الفلسطينية بالمستوطنات التي من المفترض أن تبنى عليها دولة فلسطينية، وذلك لتصعيب عملية تواصل الأماكن في الأراضي مع بعضها.

