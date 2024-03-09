السبت 09 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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القاهرة الإخبارية: 3 شهداء وعدد من المصابين فى قصف للاحتلال شرق خان يونس

قصف
قصف

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها، بارتقاء 3 شهداء وعدد من المصابين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على منطقة القرارة شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة؛ وذلك نقلًا عن وسائل إعلام فلسطينية.

الاحتلال يواصل عدوانه على غزة برًا وبحرًا وجوًا

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا منذ السابع من أكتوبر الماضي، مخلفًا أكثر من 30800 شهيد غالبيتهم من الأطفال والنساء و72298 إصابة، في حصيلة غير نهائية، ولا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

القاهرة الإخبارية قصف منطقة القرارة خان يونس

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