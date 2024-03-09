عرض مقتطف من محاضرة للشهيد عبدالمنعم رياض فى فيلم على "الوثائقية"

تضمن الفيلم الوثائقي "عبدالمنعم رياض.. سيرة المقاتل الشهيد"، الذي عرض عبر شاشة «الوثائقية» التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، مقطعًا صوتيًا من محاضرة للفريق أول عبدالمنعم رياض.

وقال الفريق أول عبدالمنعم رياض، خلال المحاضرة: "يجب أن نعترف بهذه الخلافات، ويجب أن نعترف أننا أمام خطر يجب علينا أن نتعايش في سبيله، ونتضامن في سبيله رغم هذا الاختلاف في الرأي وفي طريقة الحياة، لا يمكن أن أصلح خطأ إلا إذا اعترفت بوجوده".

فيلم الوثائقية "عبدالمنعم رياض.. سيرة المقاتل الشهيد"

يُوثّق الفيلم حياة الفريق أول عبدالمنعم رياض، منذ ميلاده، مرورًا بدوره في حرب الاستنزاف، وصولًا إلى لحظة استشهاده على جبهة القتال ربيع عام 1969.

يتضمن الفيلم شهادات للأبطال بحرب أكتوبر المجيدة، وكيف كان للراحل الفريق عبدالمنعم رياض دور كبير في تحقيق النصر، ورفع اسم مصر عاليًا.