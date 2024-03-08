جمال عنايت: انقسامات وخلافات واضحة داخل حكومة نتنياهو

قال الإعلامي جمال عنايت، إنه منذ شهرين أو أكثر قلت إنه يجب على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن ترحل، حيث يبدوا أنها استنفدت غرضها، إلا أن كل الأحداث المتعاقبة والمتتالية بعد ذلك تشير إلى هذا الاتجاه.

وأضاف "عنايت"، اليوم الجمعة، خلال تقديمه برنامج “ثم ماذا حدث”، المُذاع عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أنه من المفروض أن هناك حكومة حرب في إسرائيل وأن هذه الحكومة هي حكومة ائتلاف ووحدة وطنية، وأن كل الأطراف بغض النظر عن انتمائتها السياسية أو الحزبية يجب أن تجتمع على هدف واحد، لكن في حقيقة الأمر أن هذا لا يحدث.

وأوضح أن الانقسامات والخلافات داخل حكومة الحرب الإسرائيلية بدأت بأن هناك تسجيلات ويجب تفتيش البعض والوزراء، وبدأت المسألة تتصاعد إلى أن وصلت إلى ذروتها حينما تحدى بيني جانتس نتنياهو وذهب فجأة في زيارة لواشنطن ثم لندن التقا فيهما بكل المسؤولين الكبار في الإدارتين.