الجمعة 08 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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رمزى عودة: الضفة على مقربة من الانفجار بسبب الأحداث الجارية

رمزي عودة
رمزي عودة

قال الدكتور رمزي عودة، مدير وحدة الأبحاث في معهد فلسطين لأبحاث الأمن القومي، إن ما يحدث في قطاع غزة من جرائم إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني لن يلقى آذانًا صامتة في الضفة الغربية، مشيرًا إلى أنه كلما تطورت الأحداث وعندما شعر الناس بالضفة بفشل المفاوضات فإن الضفة ستكون على قرب انفجار في الأوضاع العسكرية والأمنية.

وأضاف عودة، اليوم الجمعة، خلال مداخلة له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن أهالي الضفة الغربية يستشعرون الخطر بسبب غلق الطرق في مختلف المناطق بالضفة، مؤكدًا أن هناك مخاوف من انتقال مسلسل الإبادة الجماعية في قطاع غزة إلى الضفة.

وأكد أن الفلسطينيين في الضفة الغربية، يدركون تمامًا أن مخطط التهجير القسري يستهدف الشعب الفلسطيني في الضفة وغزة، لذا فإن الفلسطينيين في الضفة بدأوا في الاستشعار بالضيق وبعدم وجود ضوء في آخر النفق من أجل ما يحدث في غزة، خاصة بعد تصاعد الأنباء حول فشل مفاوضات الهدنة في القاهرة.

وأشار إلى أن كل هذا سيؤي إلى مزيد من التوترات، خاصة إذا استمر القتال واستمرت حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة خلال شهر رمضان المبارك.

القاهرة الإخبارية قطاع غزة إبادة جماعية الشعب الفلسطيني الضفة الغربية انفجار التهجير القسرى

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