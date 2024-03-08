"القاهرة الإخبارية": موجة تصعيد بعد غرق "روبيمار" بالبحر الأحمر

قال إياد الموسمي، مراسل قناة “القاهرة الإخبارية” من عدن، إن موجة التصعيد مستمرة منذ أكثر من ثلاثة أيام، خاصة بعد غرق السفينة "روبيمار" في البحر الأحمر، فالجميع يتجه نحو التصعيد سواء القوات الدولية ممثلة في تحالف "الازدهار" أو جماعة الحوثيين التي تهاجم بين الحين والأخرى كثيرًا من السفن العابرة باتجاه باب المندب.

3 أشخاص لقوا حتفهم في ضربة صاروخية نفذتها جماعة الحوثيين على السفينة في خليج عدن

وأضاف الموسمي، اليوم الجمعة، خلال مداخلة ببرنامج "جولة المراسلين"، المُذاع عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أنه آخر السفن التي هاجمها الحوثيين السفينة التي ربما غرقت، وتعد الثانية التي تعرضت لأضرار، وبحسب المعلومات والمصادر والشركة نفسها تؤكد أن 3 أشخاص لقوا حتفهم في ضربة صاروخية نفذتها جماعة الحوثيين على هذه السفينة في خليج عدن.

وأوضح، أننا اليوم أمام تصعيد وخطورة كبيرة بما أن الجماعة نفذت ضربة مميتة على سفينة تجارية مدنية، وهناك تدارس في الأمر، والحكومة اليمنية تبحث الكارثة التي خلفتها سفينة روبيمار في البحر الأحمر، التصعيد على أعلى مستوياته سواء في الجانب العسكري والدبلوماسي والسياسي.



