الجمعة 08 مارس 2024
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"القاهرة الإخبارية": حزب الله يتأهب للاجتياح الإسرائيلى البرى

حزب الله
حزب الله

قال أحمد سنجاب، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إن هناك استعدادًا لبنانيًا حال اجتياح إسرائيل للبنان بريًا، وخاصة بعد محاولتي تسلل قبل عدة أيام نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقتين بالقطاع الأوسط في الجنوب اللبناني.

 حزب الله تصدي لمحاولتي التسلسل بإطلاق الصواريخ 

 وأشار مراسل " القاهرة الإخبارية"، إلى أن حزب الله اللبناني تصدى لتلك الحالتين عبر إطلاق الصواريخ على القوات التي تقدمت هناك، ما أدى لتراجع هذه القوات مرة أخرى.

وأضاف سنجاب، اليوم الجمعة، خلال مداخلة ببرنامج "جولة المراسلين"، المُذاع عبر قناةالقاهرة الإخبارية، أن الاقتحام أو التحرك البري مطروح بقوة على الساحة الجنوبية اللبنانية، وخصوصًا بعد المحاولتين اللتين وقعتا قبل أيام وخاصة بعد التصريحات التي تناولتها وسائل الإعلام الأمريكية واللبنانية.

وأوضح، أن العمليات التي تتم في الجنوب اللبناني باتت عمليات نوعية وليست مجرد عمليات تنشيط أو لتسجيل المواقف، وكانت هناك عمليات قصف مكثفة سواء بالمدفعية الإسرائيلية أو الغارات الجوية التي تستهدف المنازل والمناطق في الجنوب اللبناني.

القاهرة الإخبارية جولة المراسلين من بيروت حزب الله الاجتياح الإسرائيلي البري

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