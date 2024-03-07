الصحة الفلسطينية تناشد المؤسسات الدولية لتوفير وحدات الدم ومكوناتها لإنقاذ حياة المرضى

ناشدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، كل المؤسسات الدولية للعمل بشكل عاجل على توفير وحدات الدم ومكوناتها من الفصائل كافة؛ نظرًا للحاجة الماسة لإنقاذ حياة المرضى؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 9 مجازر ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة، راح ضحيتها 83 شهيدًا و142 مصابًا، خلال الساعات الـ24 الماضية، وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 30800 شهيد و72298 مصابًا منذ السابع من أكتوبر الماضي.