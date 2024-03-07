الخميس 07 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الصحة الفلسطينية تناشد المؤسسات الدولية لتوفير وحدات الدم ومكوناتها لإنقاذ حياة المرضى

غزة
غزة

ناشدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، كل المؤسسات الدولية للعمل بشكل عاجل على توفير وحدات الدم ومكوناتها من الفصائل كافة؛ نظرًا للحاجة الماسة لإنقاذ حياة المرضى؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وفي وقت سابق من اليوم، أكدت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 9 مجازر ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة، راح ضحيتها 83 شهيدًا و142 مصابًا، خلال الساعات الـ24 الماضية، وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 30800 شهيد و72298 مصابًا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

الصحة الفلسطينية غزة وحدات الدم إنقاذ حياة المرضى القاهرة الإخبارية

مواد متعلقة

رئيس وزراء السويد: انضمامنا لحلف الناتو انتصار كبير ومحل قوة لنا

إسبانيا تخصص 20 مليون يورو لدعم وكالة "أونروا"

عائلات المحتجزين بغزة تغلق شارعا مقابل وزارة الدفاع للمطالبة بإطلاق سراح أبنائهم

بلينكن: روسيا الآن أضعف عسكريًا ودبلوماسيًا

الاحتلال يشن سلسلة غارات على جنوب لبنان

الاحتلال يقتحم بلدة عزون شرق قلقيلية بالضفة

ردًا على استهداف منازل الجنوب.. "حزب الله" يقصف منطقة عفدون الإسرائيلية

وزير الدفاع الإسرائيلى: نحقق أهداف الحرب بالقضاء على حماس

الأكثر قراءة

عاجل.. تقرير: مليارات الدولارات الخليجية تتجه إلى مصر مع احتدام الحرب بالمنطقة

أسعار الدولار في البنوك المصرية في اليوم الثاني لقرارات المركزي المصري

تغريم فودافون مصر 20.5 مليون جنيه بسبب «أزمة الثلاثاء»

قرض «الصندوق» شهادة دولية على صلابة الاقتصاد ورسالة طمأنة للمستثمرين

أسعار الفراخ.. سعر الدواجن اليوم الخميس 7 مارس 2024 فى مصر

مسئولون: "بايدن" يوجه الجيش الأمريكى بإنشاء ميناء للمساعدات فى غزة اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

صلاح الأخلاق ورِفعَة المجتمع

د. محمد عفيفي

الإمام محمد عبده

وائل لطفي

انتخابات الناشرين المصريين

ماجد حبته

ستينية مصر وكينيا

حسين دعسة

حماس ترد على مقترح وقف إطلاق النار.. والرد يثير زوبعة

أسماء محفوظ

ماذا قلت لأعضاء الاتحاد الأوروبى؟

وائل لطفي

خطوة للأمام

محمد العسيري

أيام فى محطة مصر

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

"الدولية للاجئين" تصدر توصيات عاجلة لإنقاذ غزة من العدوان الإسرائيلى

"الدولية للاجئين": إسرائيل تعرقل المساعدات المقدمة لغزة عمدًا

"واشنطن بوست" تكشف عدد صفقات الأسلحة "السرية" التى أرسلتها أمريكا لإسرائيل منذ بدء حرب غزة