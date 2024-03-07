الخميس 07 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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إسبانيا تخصص 20 مليون يورو لدعم وكالة "أونروا"

أونروا
أونروا

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها، بأن إسبانيا تعلن تخصيص 20 مليون يورو لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”.

الأطفال يموتون فى غزة نتيجة الجوع والجفاف

وفي سياق متصل، أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أن أعدادًا كبيرة من الأطفال الفلسطينيين يموتون في قطاع غزة نتيجة الجوع والجفاف، والأمر يزداد سوءًا يومًا بعد يوم، وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأوضحت وكالة "أونروا" أن أكثر من 30 ألفًا استشهدوا في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي، والمزيد من الفلسطينيين يموتون نتيجة الحصار المفروض عليهم من قِبل الاحتلال.

أونروا القاهرة الإخبارية اسبانيا دعم أونروا

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