الخميس 07 مارس 2024
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توك شو

أونروا: أعداد كبيرة من الأطفال يموتون فى غزة نتيجة الجوع والجفاف

الأطفال
الأطفال

أكدت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" أن أعدادًا كبيرة من الأطفال الفلسطينيين يموتون في قطاع غزة نتيجة الجوع والجفاف، والأمر يزداد سوءًا يومًا بعد يوم، وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأوضحت وكالة "أونروا" أن أكثر من 30 ألفًا استشهدوا في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي، والمزيد من الفلسطينيين يموتون نتيجة الحصار المفروض عليهم من قِبل الاحتلال.

وقف تمويل "الأونروا" كارثة للحكومة اللبنانية

وفي سياق متصل، قال أحمد سنجاب، مراسل "القاهرة الإخبارية" من بيروت، إن وقف تمويل "الأونروا" يمثل كارثة للحكومة اللبنانية في دعم 200 ألف لاجئ فلسطيني لديها، مؤكدًا أن هناك أزمة كبيرة تواجه الحكومة اللبنانية بسبب القرار المتعلق بتمويل "الأونروا"، فالوكالة تقدم الدعم لهذا العدد الكبير من اللاجئين، ويعيشون في قرابة 12 مخيمًا تنتشر في مختلف المناطق اللبنانية، وسبق أن أعلنت "الأونروا" عن أن الأموال التي لديها تكفي حتى نهاية مارس فقط.

أونروا الأطفال قطاع غزة القاهرة الإخبارية الجوع الجفاف الاحتلال العدوان الإسرائيلى

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