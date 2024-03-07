سقوط قتلى فى انفجار بمصفاة للنفط جنوب إيران

أعلنت وسائل إعلام إيرانية عن سقوط قتلى في انفجار بمصفاة للنفط جنوب إيران، وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

وفي سياق آخر، أعلنت الجهة المالكة لناقلة البضائع "ترو كونفيدنس" عن مقتل 3 من الطاقم في هجوم صاروخي قبالة اليمن، وإصابة بحارين آخرين بجروح خطيرة في الهجوم.

وأكدت "ترو كونفيدنس"، وفقًا لتصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، أن سفينة حربية هندية نقلت جميع أفراد الطاقم العشرين، ومنهم 3 حراس مسلحين، إلى جيبوتي، وفي الوقت الحالي الأمواج تجرف السفينة بعيدًا عن اليابسة، وجارٍ اتخاذ تدابير لإنقاذها.