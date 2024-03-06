البيت الأبيض: الهجوم الروسى على أوديسا يؤكد الحاجة الملحة إلى تقديم الدعم لأوكرانيا

قال البيت الأبيض إن الهجوم الروسي على مدينة أوديسا يؤكد الحاجة الملحة إلى تقديم الدعم والمساعدات لأوكرانيا؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

ودوت انفجارات في مدينة أوديسا الساحلية جنوب أوكرانيا، اليوم، خلال زيارة للرئيس فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى المدينة الواقعة على البحر الأسود.

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أكد في وقت سابق من اليوم، أن هناك قتلى وجرحى سقطوا في هجوم روسي على ميناء أوديسا على البحر الأسود؛ وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".