الخارجية الأمريكية: حريصون على حل الصراع الفلسطينى الإسرائيلى بالطرق السلمية

قال ماثيو ميلر، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة تعمل على حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بالطرق السلمية.

وأضاف "ميلر" اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن مقتل المدنيين في قطاع غزة غير مقبول على الإطلاق، مؤكدًا ضرورة التزام إسرائيل ببذل أقصى جهد لإدخال وتوزيع المساعدات للمدنيين في قطاع غزة.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، أن الولايات المتحدة ستواصل محاسبة الحوثيين على هجماتهم وبعد سقوط قتيلين في هجوم على سفينة بالبحر الأحمر.