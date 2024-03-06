الأربعاء 06 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

البنك المركزى: الاتفاق مع صندوق النقد على تحسين كفاءة السياسة النقدية

حسن عبدالله محافظ
حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري

قال حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، إنه في ضوء المناقشات المثمرة بين السلطات المصرية وصندوق النقد الدولي، اتفق الطرفان على حزمة متكاملة من السياسات والتدابير والإصلاحات الاقتصادية والهيليكة المتسقة مع برنامج الإصلاح الوطني.

أضاف محافظ البنك المركزي، الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "إكسترا نيوز"، أنه تم الاتفاق بين البنك المركزي المصري وصندوق النقد الدولي على تعزيز وتحسين كفاءة عمل السياسة النقدية ورفع كفاءة عمل سعر الصرف بما يسهم في تعزيز الاستدامة والصلابة للاقتصاد.

وأوضح أن البنك المركزي المصري، قام اليوم بعدة إجراءات لضمان الاستقرار للاقتصاد الكلي وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية.

احتواء التضخم

وأشار إلى أن قرارات السياسة النقدية المتخذة اليوم، ضرورية حتى تصل أسعار العائد الحقيقية لمستويات موجبة بهدف احتواء التضخم ووضعة على مسار نزولي حتى يتقارب من معدلة الأحادي المستهدف على المدى المتوسط، موضحًا أن البنك المركزي سوف يعلن عن معدل التضخم المستهدف في ظل هذه المستجدات.

تابع "للتأكيد على العمل على التحول لإطار استهداف التضخم، أوضح البنك المركزي في البيان الصحفي للجنة السياسة النقدية اليوم أهمية مرونة سعر الصرف كركيزة أساسية للانتقال نحو نظام استهداف التضخم".

تأمين التمويل اللازم لسد الفجوة التمويلية 

وأكد أن برنامج صندوق النقد الدولي، سيدعم جهود البنك المركزي في إعادة بناء الاحتياطات الدولية على نحو مستدام، وبعد التأكيد من تأمين التمويل اللازم لسد الفجوة التمويلية 

وواصل: "نؤكد استمرار التنسيق والتعاون المستمر بين صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية والبنك المركزي لتحقيق مستهدفات برنامج الإصلاح الاقتصادي".

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