المالكي: العالم يقف صامتًا وداعمًا لكل الجرائم الإسرائيلية في غزة

أكد وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، أن العالم يقف إما صامتًا أو داعمًا لكل الجرائم الإسرائيلية في قطاع غزة بعد أكثر من 540 مجزرة في القطاع، مشيرًا إلى أن إسرائيل تضرب عرض الحائط بكل القوانين الدولية والإنسانية وما صدر عن المؤسسات الدولية.

وأضاف المالكي، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة لبحث العدوان الإسرائيلي على غزة والانتهاكات في القدس المحتلة، نقلته قناة “القاهرة الإخبارية”، أن إسرائيل دمرت 70% من منازل غزة وأطفال ونساء وشيوخ قطاع غزة يقتلون جوعا حرفيا، مشيرًا إلى أن الاحتلال يشن حربًا جديدة على قطاع غزة هي حرب التجويع خاصة في أوساط الأطفال الذين يتعرضون لخطر الموت بسبب الجوع.

وأوضح أن إسرائيل أخرجت جميع مستشفيات غزة عن الخدمة وعطلت كل المنشآت الاقتصادية في القطاع، كما أنها تمارس حملة تحريض ممنهجة ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في غزة وهي حملة ليست جديدة.

ضحايا العدوان في غزة والضفة

وأكد أن الاحتلال في عدوانه على غزة قتل أكثر من 19400 طفل و9000 امرأة فيما تتجهز آلة الإبادة الجماعية للانقضاض على رفح الفلسطينية، كما قتل أكثر من 300 شهيد فلسطيني في الضفة الغربية واعتقل أكثر من 7000 آخرين وهدم مئات البيوت.

وطالب المالكي، المجتمع الدولي بمحاسبة دولة الاحتلال على ممارساتها ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، مؤكدًا رفضه لمخططات إسرائيل بما يعرف باليوم التالي للعدوان على غزة وأن القطاع جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية.

وأشار إلى أنه يجب أن تتمكن السلطة الوطنية الفلسطينية من إدارة قطاع غزة كجزء من الدولة الفلسطينية، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني لم يهزم أمام الاحتلال وستلد الفلسطينيات أجيالا تعيد إعمار الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.