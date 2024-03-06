هشام عز العرب: مصر أمام طفرة في التقييم الائتماني

قال هشام عز العرب، رئيس مجلس إدرة البنك التجاري الدولي، إنه منذ عدة أشهر كنّا نتحدث عن تكلفة تأمين ديون مصر وكانت 16% فوق سعر العائد، مشيرًا إلى أن 16% رقم مرعب للغاية، مؤكدًا أن هذا الرقم تراجع 5%، متابعا أن هذه النظرة من العالم الخارجي أدت إلى تخفيض ما يطلق عليه “تكلفة تأمين ديون مصر”.

أضاف عز العرب، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أننا أمام طفرة في التقييم الائتماني للدولة، فهذا السعر لا يحدده البنك المركزي أو الحكومة، وإنما يحدده السوق بقوى العرض والطلب، مشيرًا إلى أن هذا الأمر رفع من النظرة المستقلبية الإيجابية في قدرة الدولة المصرية على الوفاء بسداد ديونها.

أوضح، أن هذا الأمر أيضًا سمّع في الأسواق الأخرى التي تخص سعر العملة، لأن المواطنين كانوا يقومون بحساب الدولار في السوق الموازية.