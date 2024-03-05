ميقاتى: المبعوث الأمريكى قدم مقترحًا بالتهدئة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، أن المبعوث الأمريكي قدم مقترحًا بالتهدئة على الحدود اللبنانية الإسرائيلية ويدرسه حاليًا رئيس مجلس النواب اللبناني؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية".

محاولة تسلل إسرائيلية

وفي وقت سابق من اليوم، أكد أحمد سنجاب مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من بيروت، أنه كانت هناك محاولة تسلل برية من قِبل الجيش الإسرائيلي، ولكن تم استهداف القوتين اللتين حاولتا التسلل عبر الحدود اللبنانية بعدد من الصواريخ والقنابل.

وأشار إلى أن الاستهداف من قِبل حزب الله للقوات الإسرائيلية المتسللة، تبعه 3 غارات جوية من الجيش الإسرائيلي مؤثرة لثلاثة أهداف مختلفة، في الجنوب اللبناني، أبرز هذه الغارات هي التي استهدفت فريقًا للمسعفين في منطقة العُديسة في القطاع الأوسط من الجنوب اللبناني.

وأوضح أن حزب الله اللبناني رد على هذه الغارات، بتنفيذ عملية كبيرة من كبرى العمليات التي نفذت منذ بداية التوترات على الجنوب في الثامن من أكتوبر الماضي.