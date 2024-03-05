الثلاثاء 05 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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ضياء رشوان: السيسى كان حريصًا أن يتحرك بشخصه فى الفترة السابقة بخصوص فلسطين

ضياء رشوان
ضياء رشوان

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان حريصًا طوال الفترة الماضية أن يتحرك بشخصه كرئيس جمهورية لأنه يدرك تأثير التحرك الرئاسي ولقاء كل المسئولين أو وزراء أو رؤساء أو ملوك وأمراء أو وزراء خارجية أو مسئولين سياسات خارجية وغيرهم كي تنتشر فكرة الدبلوماسية الرئاسية، وذلك للوصول لحل لتهدئة الأوضاع فيما يخص القضية الفلسطينية.

 

وأضاف "رشوان" اليوم الثلاثاء، خلال استضافته ببرنامج "حديث الأخبار"، المُذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن تحركات الرئيس السيسي أنجحت جزءًا كبيرًا من الجهود التي تمت، وجعل جزء كبير من العالم اليوم عدا إسرائيل مع فكرة الاعتراف بالدولة الفلسطينية ثم باقي المفاوضات.

ضياء رشوان الرئيس عبدالفتاح السيسي الاعتراف بالدولة الفلسطينية حديث الاخبار اكسترا نيوز

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