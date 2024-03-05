البيت الأبيض: ندرس خيارات عسكرية لإدخال المساعدات لغزة عن طريق البحر

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي، إن البيت الأبيض يدرس خيارات عسكرية وتجارية لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عن طريق البحر، مؤكدًا أنه حان الوقت لتفتح إسرائيل المزيد من المعابر وتسمح بإدخال المزيد من المساعدات إلى غزة.

وأضاف كيربي، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "القاهرة الإخبارية"، أن تدفق المساعدات إلى غزة غير كافٍ لتلبية حاجيات سكان القطاع ولا نزال نعمل على التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة ستواصل العمل مع إسرائيل للتوصل لاتفاق بشأن المحتجزين في غزة والاجتماعات التي أجراها جانتس في واشنطن كانت بناءة.

وأوضح، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، ليست لديه خطط للقاء وزير الحرب الإسرائيلي بيني جانتس الموجود في واشنطن حاليًا.